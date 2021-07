Comunali Roma, se le idee dei candidati sindaco sono queste il problema dei rifiuti non si risolverà (Di sabato 10 luglio 2021) di Fabrizio Come tutti da tempo possono vedere i cittadini Romani sono ormai vittime di soprusi, riguardo la raccolta dei rifiuti, in particolare ora, in campagna elettorale. Leggendo qua e là, pur nel rispetto delle altrui opinioni, capita molto spesso vedere indicato il sindaco come unico responsabile. Dato che è agli occhi di tutti la disputa è tra quest’ultimo e il Presidente della Regione, mi sembra alquanto superficiale dire “grazie Raggi”, ignorando – o facendo finta – le responsabilità della Regione Lazio che, nonostante il recente pronunciamento contrario del Tar, continua a pretendere che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) di Fabrizio Come tutti da tempo posvedere i cittadininiormai vittime di soprusi, riguardo la raccolta dei, in particolare ora, in campagna elettorale. Leggendo qua e là, pur nel rispetto delle altrui opinioni, capita molto spesso vedere indicato ilcome unico responsabile. Dato che è agli occhi di tutti la disputa è tra quest’ultimo e il Presidente della Regione, mi sembra alquanto superficiale dire “grazie Raggi”, ignorando – o facendo finta – le responsabilità della Regione Lazio che, nonostante il recente pronunciamento contrario del Tar, continua a pretendere che gli ...

Advertising

annalisasanti : @Luca_15_5 @Fabrizioviaggi1 Ma uffici comunali dove che roma é un casino ??????? - ilfattoblog : Comunali Roma, se le idee dei candidati sindaco sono queste il problema dei rifiuti non si risolverà - messina_oggi : Cig, Uil “Nel 2021 le buste paga alleggerite di 2,3 miliardi”ROMA (ITALPRESS) - 2,3 miliardi di euro, al netto dell… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – 2,3 miliardi di euro, al netto dell’IRPEF nazionale e delle addizionali regionali e comunali, è… - RainNoise : RT @prohaska83: È morto lo stadio della Roma. Lo annuncia il CEO della Roma in questa intervista. Se non verrà revocato l’interesse pubbli… -