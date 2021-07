Alessandro Moggi sulle critiche ad Immobile (Di sabato 10 luglio 2021) L’Italia è riuscita ad arrivare in finale ad Euro 2020. La partita più attesa del torneo vedrà gli Azzurri sfidare l’Inghilterra di Southgate, domani sera domenica 11 luglio, a Wembley. Nonostante i bei risultati ottenuti dalla nostra Nazionale, alcuni giocatori non sono stati risparmiati dalle critiche dei tifosi. Ciro Immobile uno su tutti. Il suo agente, Alessandro Moggi, prende le sue difese. Roy Hodgson e Gravina hanno parlato della finale di Euro 2020 : quali le sue parole? Uno dei giocatori più criticati ad Euro 2020, a mio parere senza reali motivazioni, è stato sicuramente Ciro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) L’Italia è riuscita ad arrivare in finale ad Euro 2020. La partita più attesa del torneo vedrà gli Azzurri sfidare l’Inghilterra di Southgate, domani sera domenica 11 luglio, a Wembley. Nonostante i bei risultati ottenuti dalla nostra Nazionale, alcuni giocatori non sono stati risparmiati dalledei tifosi. Cirouno su tutti. Il suo agente,, prende le sue difese. Roy Hodgson e Gravina hanno parlato della finale di Euro 2020 : quali le sue parole? Uno dei giocatori più criticati ad Euro 2020, a mio parere senza reali motivazioni, è stato sicuramente Ciro ...

Advertising

pasqualinipatri : Alessandro Moggi difende Immobile: “Chi lo critica non capisce di calcio, i numeri parlano per lui”… - laziopress : Alessandro Moggi difende Immobile: “Chi lo critica non capisce di calcio, i numeri parlano per lui”… - cjmimun : RT @LALAZIOMIA: Alessandro Moggi difende Immobile: “Chi lo critica non capisce di calcio, i numeri parlano per lui” - LALAZIOMIA : Alessandro Moggi difende Immobile: “Chi lo critica non capisce di calcio, i numeri parlano per lui”… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Moggi Immobile, l'agente: "Critiche stucchevoli per Ciro, c'è qualcuno che non è in buona fede! Mi hanno agitato" Euro 2020 - Ai microfoni di Radio Radio , Alessandro Moggi , agente di Ciro Immobile , ha parlato delle critiche all'attaccante ad Euro 2020 con l' Italia . Ecco le sue parole:

L'agente di Immobile: "Critiche in malafede" Ciro Immobile è uno dei pochissimi azzurri finiti nel mirino della critica nelle ultime due partite della Nazionale. Ai microfoni di Radio Radio, l'agente Alessandro Moggi lo difende con forza: 'Sento molte volte tirare fuori nomi di attaccanti del passato che in tutta la carriera avranno fatto, se tutto va bene, un quinto dei gol che ha fatto Ciro e ...

Alessandro Moggi: "Lautaro per il Toro ma Cairo offrì poco" Tuttosport Ilary Blasi, prova costume? Eurogol di lady Totti con Michelle Hunziker (foto) Diletta Leotta, Raffaella Fico, Wanda Nara, Heidi Klum, Cristina D'Avena, Taylor Mega, Irina Shayk e... Le foto delle vip ...

Italia, l’agente di Immobile: “Ciro non deve dimostrare nulla, critiche assurde” Alessandro Moggi non ci sta e risponde in prima persona a tutte le critiche piovute su Ciro Immobile, suo assistito. L'attaccante, a detta di molti, non ha disputato un grande Europeo e per questo mot ...

Euro 2020 - Ai microfoni di Radio Radio ,, agente di Ciro Immobile , ha parlato delle critiche all'attaccante ad Euro 2020 con l' Italia . Ecco le sue parole:Ciro Immobile è uno dei pochissimi azzurri finiti nel mirino della critica nelle ultime due partite della Nazionale. Ai microfoni di Radio Radio, l'agentelo difende con forza: 'Sento molte volte tirare fuori nomi di attaccanti del passato che in tutta la carriera avranno fatto, se tutto va bene, un quinto dei gol che ha fatto Ciro e ...Diletta Leotta, Raffaella Fico, Wanda Nara, Heidi Klum, Cristina D'Avena, Taylor Mega, Irina Shayk e... Le foto delle vip ...Alessandro Moggi non ci sta e risponde in prima persona a tutte le critiche piovute su Ciro Immobile, suo assistito. L'attaccante, a detta di molti, non ha disputato un grande Europeo e per questo mot ...