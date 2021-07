Xbox Live Gold è destinato a morire con la crescita degli abbonati a Xbox Game Pass, secondo Jeff Grubb – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 9 luglio 2021) secondo Jeff Grubb, Microsoft avrebbe ancora intenzione di sopprimere Xbox Live Gold, ma solo quando saranno aumentati a sufficienza gli abbonati a Xbox Game Pass.. secondo Jeff Grubb, che ne ha parlato durante il suo nuovo show, chiamato Grubbsnax, Microsoft avrebbe ancora intenzione di sopprimere l’Xbox Live Gold, ma solo quando il numero di ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 9 luglio 2021), Microsoft avrebbe ancora intenzione di sopprimere, ma solo quando saranno aumentati a sufficienza gli.., che ne ha parlato durante il suo nuovo show, chiamatosnax, Microsoft avrebbe ancora intenzione di sopprimere l’, ma solo quando il numero di ...

