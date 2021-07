Stellantis dà la scossa | gigafactory a Termoli

(Di venerdì 9 luglio 2021) La scommessa disull'elettrico vale 30 miliardi in 5 anni, ovvero quanto l'azienda nata dalla fusione tra Fca e Psa investirà fino al 2025 per elettrificazione e software, con l'obiettivo ...

L'identificazione dell'impianto powertrain di Termoli " rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso diverso la completa transizione energetica ", sulla scia di quanto ...A NOLEGGIO Tutte rigorosamente in livrea d'ordinanza, le auto sono state fornite con contratto di noleggio tramite la società Leasys (brand del Gruppoche già fornisce anche Poste Italiane ...La scommessa di Stellantis sull’elettrico vale 30 miliardi in 5 anni, ovvero quanto l’azienda nata dalla fusione tra Fca e Psa investirà fino al 2025 per elettrificazione e software, con l’obiettivo ...Trenta peugeot 208 elettriche , con un allestimento specifico per i servizi istituzionali del corpo, sono state consegnate alla Guardia di Finanza ...