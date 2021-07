Resident Evil | Infinite Darkness | analizziamo la trama e le sue connessioni nel dettaglio – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 9 luglio 2021) Leon Kennedy e Claire Redfield sono chiamati a fermare una minaccia bioterroristica in: come si rapporta il film col resto della serie?. C’è sempre stata un po’ di confusione su cosa sarebbe statofin dal suo annuncio: prima una serie tv, poi un film, poi ancora una serie tv, no forse un film. Si scopre alla fine che è un film diviso in quattro parti da venticinque minuti l’una, scelta abbastanza bizzarra, ma comprensibile se si vuole una fruizione più in pillole. Vero è che la dicitura ...