Porto Masuccio Salernitano | una vetrina sul mare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Diventa unasulilche non è più solo la biglietteria, priva di servizi per il turista, in attesa dell’imbarco sui traghetti diretti verso la Costiera Amalfitana, spesso finita nel mirino delle proteste proprio per questo disagi . Non più file sotto il sole cocente, in piedi e senza possibilità di trovare servizi efficienti. E così, accanto ai servizi di biglietteria, al punto d’informazione e ai servizi igienici totalmente rinnovati e in strutture adeguate, ildiventa una ...