Advertising

gnomini : RT @Gazzetta_it: Melli, dall'Nba all’Olimpia: 'L’avevo detto che era un arrivederci' - sportli26181512 : Basket Serie A, Nicolò Melli torna a Milano: 'Felice di ritrovare un grande club': Dopo sei anni dall'addio e due s… - Gazzetta_it : Melli, dall'Nba all’Olimpia: 'L’avevo detto che era un arrivederci' - sportli26181512 : Basket Serie A, Nicolò Melli torna a Milano: 'Felice di ritrovare un grande club': Dopo sei anni dall'addio e due s… - pietro00112 : RT @HikenNoFede2: Se non fosse che penso sempre al peggio direi quasi che il post instagram appena messo dall'Olimpia anticipi l'annuncio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Melli dall

Corriere dello Sport

'Ti avevo detto, Milano, che era un arrivederci': Nicolòtorna all'Olimpia Milano. Lo ha annunciato il club, l'accordo è triennale.ha chiuso la stagione con i Dallas Mavericks ed era già stato giocatore dell'Olimpia dal 2010 al 2015. 'C'è ovviamente molta felicità nel ritrovare dopo sei anni un club che ha rappresentato ...Il progetto " Inviato Aic sul campo ", realizzato' Associazione calciatori insieme alla Lega ... Emidio Oddi, Giancarlo Pasinato , Luigi De Rosa, Gigi Apolloni, Alessandro, Massimo Paganin, ...Ora è ufficiale: Nicolò Melli lascia la NBA per tornare in Europa. L’ormai ex giocatore dei Dallas Mavericks, nelle ultime ore ha firmato un contratto triennale con l’Olimpia Milano. Si tratta di un r ..."La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo per tre anni con Nicolò Melli, nato a Reggio Emilia il 26 gennaio 1991, 205 centimetri di statura, ala forte, proveniente dai Dallas Mavericks ...