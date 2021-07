LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 6-0 0-0 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | domina Matteo | in totale confusione il polacco

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO TERZO SET 15.40 8 ace inpercontro uno solo del suo avversario. Sta trovando tutti i suoi colpiche sta giocando con una sicurezza ed una consapevolezza straordinaria. 15.38 Un secondo parziale davvero senza storia:è in serie da dieci game. 25 punti vinti a 8, 76% di prime in campo con il 92% di resa. Bravissimo l’azzurro ad annullare con un ace una palla break che poteva essere pericolosa. 6-0 SECONDO SET! UN DOMINIODELL’AZZURRO! 30-40 Ennesimo ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 Matteo si aggiudica il primo set! Resta aggiornato con il live blog sul… - SuperTennisTv : ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul no… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - streghina62 : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul nostro… - Danipol1970 : RT @SuperTennisTv: ?? #Wimbledon ???? Berrettini ?? Hurkacz 6-3 6-0 Matteo è sopra di due set! Resta aggiornato con il live blog sul nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

... le foto dei quarti di finale TENNIS Matteotrionfa al Queen's 1 - 0 - Tiene bene il primo servizio il romano, che tiene a zero Hurkacz 1° SET 6 - 3 6 - 3 - Altro break d, che ...... che strappa il servizio lasciando a zero il polacco 1 - 0 - Tiene bene il primo servizio il romano, che tiene a zero Hurkacz 1° SET 6 - 3 6 - 3 - Altro break d, che chiude il primo set ...Berrettini Hurkacz streaming – Il match live Come tutto Wimbledon, anche la sfida tra Berettini e Hurkacz sarà visibile su Sky Sport. Il match prenderà il via alle ore 14.30, in attesa poi che il ...La diretta dell'undicesima giornata dei Championships. Si giocano le semifinali maschili: a seguire Djokovic-Shapovalov ...