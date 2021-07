L’ascesa di Koo | il “Twitter indiano” | e il futuro dei social network

Leggi su wired

(Di venerdì 9 luglio 2021) Al cuore di molte tensioni tra il governoe più importantial mondo – ma soprattutto al centro dell’attenzione del mercato – c’è un piccolo uccellino giallo. Koo è una app di microblogging, lanciata un anno fa in India e oggi apprezzata non solo da governo e istituzioni nazionali (l’ultima a sbarcarvi è stata la Indian Olympics Association), ma anche dalla Nigeria, che ha bandito il suo competitor ufficiale,, e aperto le braccia al nuovo nato. La nascita di Koo La piattaforma, che nasce nella Silicon Valley India, Bangalore, è stata lanciata in piena pandemia dagli ...