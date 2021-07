La proposta choc di Crisanti: “Non ti vaccini? Via la copertura sanitaria” (Di venerdì 9 luglio 2021) Un terrorismo mediatico crescente, fomentato a cadenza quotidiana da virologi, esponenti del Cts e presunti scienziati e che trova sponda nel ministero della Salute di un Roberto Speranza ormai affezionato a restrizioni e limitazioni. Con l’arrivo della variante Delta, l’allarmismo è subito tornato a correre nell’etere, accompagnato dalle solite parole: obbligo vaccinale per tutti, in caso contrario chiusure, coprifuoco, lockdown nazionale. E con proposte al limite del surreale che continuano ad alternarsi, come l’ultima trovata di Andrea Crisanti. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a La7, Crisanti si è lanciato addirittura in una ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 luglio 2021) Un terrorismo mediatico crescente, fomentato a cadenza quotidiana da virologi, esponenti del Cts e presunti scienziati e che trova sponda nel ministero della Salute di un Roberto Speranza ormai affezionato a restrizioni e limitazioni. Con l’arrivo della variante Delta, l’allarmismo è subito tornato a correre nell’etere, accompagnato dalle solite parole: obbligo vaccinale per tutti, in caso contrario chiusure, coprifuoco, lockdown nazionale. E con proposte al limite del surreale che continuano ad alternarsi, come l’ultima trovata di Andrea. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a La7,si è lanciato addirittura in una ...

