Iniezioni letali ai malati Covid. "Processate l'ex primario" (Di venerdì 9 luglio 2021) La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Carlo Mosca , l'ex primario reggente del prontosoccorso dell'ospedale di Montichiari arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di avere soppresso due ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Carlo Mosca , l'exreggente del prontosoccorso dell'ospedale di Montichiari arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di avere soppresso due ...

Advertising

Raffy1380 : Flo la vedo bene nelle carceri a fare le iniezioni letali ai condannati a morte #twittamibeautiful - PaperinikEdonna : Praticamente useranno il 'vaccino*' per le iniezioni letali ai condannati a morte negli Stati Uniti ... ? - colorARTillery : @manuscod Più che altro rincoglionita, vaccini in due mesi: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Quelle si chiamano inie… - free___way : E soprattutto non dimenticare che la sceneggiatura per non dimenticare di prostrarsi a coloro che dicono di essere… -