Incendio in una fabbrica in Bangladesh, oltre 50 i morti (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbero almeno 52 i lavoratori morti e cinquanta i feriti in un Incendio scoppiato all’interno di una fabbrica a Rupganj, città del Bangladesh non lontana dalla capitale Dacca. Il bilancio è destinato a salire, decine i lavoratori dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Sarebbero almeno 52 i lavoratorie cinquanta i feriti in unscoppiato all’interno di unaa Rupganj, città delnon lontana dalla capitale Dacca. Il bilancio è destinato a salire, decine i lavoratori dispersi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Almeno 43 persone sono rimaste uccise in un violento incendio scoppiato in una fabbrica in Bangladesh. Si teme che… - emergenzavvf : #Incendio nella notte sul tetto di un’abitazione a Crocetta del Montello (TV): soccorsa dai #vigilidelfuoco una per… - lifestyleblogit : Incendio in una fabbrica in Bangladesh, oltre 50 i morti - - iconanews : Bangladesh, almeno 52 morti nell' incendio di una fabbrica - BreakingItalyNe : BANGLADESH: Incendio in una fabbrica di sei piani a Narayanganj nel distretto di Dacca: Sale a 52 morti e 26 feriti -