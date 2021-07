Follonica | donna aggredita con martello | ferito il nipotino

(Di venerdì 9 luglio 2021) Unadi 69 anni è stataa colpi dinella tarda serata di ieri a, in provincia di Grosseto. La 69enne, ora ricoverata in prognosi riservata, stava rincasando insieme ai due nipoti di 11 e 9 anni nella casa di vacanza. Colpito a un braccio, sembra in modo lieve, anche uno dei bambini.

