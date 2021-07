Energia, per clienti domestici prezzi piu' bassi di media Ue (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - I prezzi medi dell'Energia elettrica per i consumatori domestici italiani mostrano per il 2020 un deciso miglioramento rispetto agli altri paesi dell'Area euro, in termini sia di prezzi al lordo degli oneri e delle imposte, sia di prezzi netti. Nel 2020 per la prima volta si registrano prezzi lordi più bassi rispetto a quelli della media europea per tutte le classi di consumo domestico, con l'eccezione della prima classe (consumi inferiori a 1.000 kWh/anno). E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera. Le classi DB (1.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Imedi dell'elettrica per i consumatoriitaliani mostrano per il 2020 un deciso miglioramento rispetto agli altri paesi dell'Area euro, in termini sia dial lordo degli oneri e delle imposte, sia dinetti. Nel 2020 per la prima volta si registranolordi piùrispetto a quelli dellaeuropea per tutte le classi di consumo domestico, con l'eccezione della prima classe (consumi inferiori a 1.000 kWh/anno). E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Arera. Le classi DB (1.000 ...

