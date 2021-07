Draghi sceglie un grande manager culturale per risanare la Rai ammaccata dal triennio gialloverde di Foa (Di venerdì 9 luglio 2021) Carlo Fuortes molto probabilmente è il miglior organizzatore culturale che c’è in Italia. scegliendo lui come amministratore delegato della Rai, Mario Draghi ha lanciato un messaggio preciso: il problema del servizio pubblico non è solo e tanto di conti in rosso quanto una questione di qualità del prodotto, e dunque più che un uomo dei bilanci a posto (tutte le voci andavano in questo senso in quello che è stato un fantastico depistaggio di palazzo Chigi) a viale Mazzini serve uno che metta testa, competenza e sensibilità per restituire finalmente al servizio pubblico un ruolo di prestigio e di consenso, che è poi la precondizione per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) Carlo Fuortes molto probabilmente è il miglior organizzatoreche c’è in Italia.ndo lui come amministratore delegato della Rai, Marioha lanciato un messaggio preciso: il problema del servizio pubblico non è solo e tanto di conti in rosso quanto una questione di qualità del prodotto, e dunque più che un uomo dei bilanci a posto (tutte le voci andavano in questo senso in quello che è stato un fantastico depistaggio di palazzo Chigi) a viale Mazzini serve uno che metta testa, competenza e sensibilità per restituire finalmente al servizio pubblico un ruolo di prestigio e di consenso, che è poi la precondizione per ...

