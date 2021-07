Ddl Zan, parla il presidente dei vescovi: «Libertà di espressione a rischio. Nessuna ingerenza, ma il testo va riformulato» (Di venerdì 9 luglio 2021) «Nessuna ingerenza sul ddl Zan ma il testo va riformulato». Questa la posizione del presidente dei vescovi italiani Gualtiero Bassetti su una delle questioni più dibattute degli ultimi mesi. Intervistato sul tema da Repubblica, la guida della Cei ha ribadito: «Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discussione la laicità dello Stato. Il termine “ingerenza” è errato». Il riferimento di Bassetti è al documento trapelato poche settimane fa riguardo a una richiesta al governo da parte del Vaticano di modificare il testo del disegno di legge contro ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) «sul ddl Zan ma ilva». Questa la posizione deldeiitaliani Gualtiero Bassetti su una delle questioni più dibattute degli ultimi mesi. Intervistato sul tema da Repubblica, la guida della Cei ha ribadito: «Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discussione la laicità dello Stato. Il termine “” è errato». Il riferimento di Bassetti è al documento trapelato poche settimane fa riguardo a una richiesta al governo da parte del Vaticano di modificare ildel disegno di legge contro ...

