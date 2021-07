Covid | risale l' Rt da 0 | 63 a 0 | 66 Aumenta anche l' incidenza

(Di venerdì 9 luglio 2021) in Italia , i dati del monitoraggio Iss - vedono Rt ein lieve aumento rispetto ad una settimana fa. I dati saranno presentati oggi e sono ora all'esame della cabina di regia.il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid risale

Il Giappone ha dichiarato ieri lo stato di emergenza a causa del nuovo balzo di infezioni- ...ancjhe Stellantis (+1,22%) che ieri ha annunciato investimenti per 30 mld di euro sull'...il valore dell'Rt nazionale a 0,66 rispetto allo 0,63 della scorsa settimana: quanto all'incidenza,a 11 ogni 100mila abitanti (venerdì scorso era 9). Leggi anche >Secondo i primi dati emersi dal monitoraggio settimanale dell'Iss l'indice Rt è ora a quota 0,66, contro lo 0,63 della settimana scorsa ...Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute vedono Rt e incidenza in lieve aumento rispetto ad una settimana fa. I dati saranno presentati oggi e sono ...