Che vergogna quei soldati lasciati soli dallo Stato

(Di venerdì 9 luglio 2021) di Giancarlo Palombi “Con il rientro dell’ultimo militare italiano, avvenuto nel rispetto della sicurezza del nostro contingente, si è conclusa ufficialmente la missione italiana in Afghanistan”, Roma 30 giugno 2021. Con queste poche righe, rilanciate dalle agenzie di stampa, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato la fine della missione militare italiana in Afghanistan. Una missione costata, in termini di vite, 53 morti. Cinquantatré bare rientrate avvolte nel Tricolore. Cinquantatré uomini, molto spesso ragazzi, che hanno servito il Paese per quella missione di pace ma tale mai è stata. Eppure al rientro del Comandante della Brigata Folgore insieme all’ultima aliquota di ...