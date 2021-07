Wimbledon 2021: Ashleigh Barty riporta l’Australia in finale 41 anni dopo. Vittoria in due set su Angelique Kerber (Di giovedì 8 luglio 2021) Ashleigh Barty è la prima finalista del torneo femminile di Wimbledon 2021. La numero uno del mondo ha sconfitto in due set la tedesca Angelique Kerber con il punteggio di 6-3 7-6 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Prima finale ai Championships della carriera per Barty, che può regalare il titolo all’Australia quarantuno anni dopo la Vittoria di Evonne Goolagong contro Chris Evert. Una partita giocata meglio dalla numero uno del ranking, che ha chiuso con 8 ace e ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021)è la prima finalista del torneo femminile di. La numero uno del mondo ha sconfitto in due set la tedescacon il punteggio di 6-3 7-6poco meno di un’ora e mezza di gioco. Primaai Championships della carriera per, che può regalare il titolo alquarantunoladi Evonne Goolagong contro Chris Evert. Una partita giocata meglio dalla numero uno del ranking, che ha chiuso con 8 ace e ...

