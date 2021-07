Un osso intagliato fa pensare che i Neanderthal avessero un certo senso per l’arte

(Di giovedì 8 luglio 2021) (immagine: @NatureEcoEvo/Twitter)Ci sono sempre più prove che i nostri antichi cuginifossero capaci di pensiero simbolico. Undi cervo gigante di oltre 50mila anni fa, ritrovato nella Grotta dell’unicorno in Germania, sarebbe statoa fini estetici: una forma d’arte che va ad aggiungersi alle pitture rupestri e ad altri manufatti antecedenti all’arrivo di Homo sapiens in Eurasia. https://www.youtube.com/watch?v=sEyUx5l5C38&t=1s&ab channel=Bonecraft.co.nz Un manufatto artistico Come riportato nello studio pubblicato su Nature Ecology&Evolution, in base alla datazione al radiocarbonio ...

Nelle montagne dell'Harz in Germania è stata trovata una scultura fatta niente meno che dai Neanderthal, i nostri 'cugini' ominidi. Come esseri umani, ci piace pensare di avere alcuni tratti unici nel regno animale. La lingua ci consente di comunicare in modo efficiente tra di noi. La ...