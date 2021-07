Tragedia a Carini | muore 12enne mentre gioca al calcio

(Di giovedì 8 luglio 2021): è stato travolto dalla porta che non era fissata al terreno. Il giovane è stato colpito violentemente alla testa. La. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente: Unè morto schiacciato dal peso di una porta di calcetto, che non era fissata

Secondo una prima ricostruzione, dove una delle porte è crollata finendo sul ragazzino che è rimasto schiacciato:. I compagni di gioco hanno subito dato l'allarme e sul posto sono ...Una terrificante, in Sicilia, provincia di Palermo. Un bambino di 12 anni è morto sul colpo durante una partita di calcetto: stava giocando con i suoi coetanei quando la porta gli è collassata in ...PALERMO. Un dodicenne è morto schiacciato dal peso di una porta di calcetto, che non era fissata al terreno, mentre giocava con alcuni amici. La tragedia è avvenuta in un campetto in via Aldo Moro a C ...Il bimbo è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi. Tragico incidente nell'hinterland del capoluogo siciliano, sulla dinamica indagano i carabinieri ...