Spalletti cerca un rapporto con Napoli ma non sul terreno del populismo

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’essenza del suo tentativol’ha chiarita subito: ricostruire in un tempo che si spera di rinascita (con gli stadi pieni, quindi) unviscerale e finanche identitario tra la squadra che è chiamato ad allenare e la città dove il calcio e i miracoli sono la stessa cosa. Ancor più che ai giornalisti e ancor più che ai calciatori, è proprio allacittà chesi rivolge nella sua conferenza stampa di presentazione. Lo affascina per la capacità di rendere in qualche modo eterni i suoi beniamini. Ed è a questa forma di gloria che aspira, quando annuncia l’ambizione di essere ricordato, assieme coi ...

sul modulo, il mercato la Champions: tutte le dichiarazioni Luciano, in conferenza stampa con il Napoli: 'Il 4 - 3 - 3? Può essere, io ho parlato di 4 - 2 - 3 ... ma noi sidi ...COSA CHIEDE A- 'Io ho tutto. Mi sveglio sempre in forma, poi mi deformo un po' in base a ... Ma noi sidi andargli a trovare quelle motivazioni che poi gli permettono di far vedere ...Il dottor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center, entrerà a far parte dello staff medico del Napoli. L’annuncio ufficiale è arrivato prima della conferenza stampa di Spalletti. Quest ...Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di Lorenzo Insigne: le sue parole Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa del futuro di Lorenzo Insigne. Le sue parole. «Io di Insigne ne pa ...