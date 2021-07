Serie A | AGCM avvia istruttoria su accordo DAZN-TIM | Punto Informatico

Advertising

Mondo3 : Serie A e accordo TIM-DAZN: l'antitrust apre un'istruttoria - puntotweet : Serie A: AGCM avvia istruttoria su accordo DAZN-TIM - massimessi10j : RT @antitrust_it: #Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di #Tim e #Dazn per possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite… - hwupgrade : L'AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN a causa dell'accordo per i diritti TV della #SerieA ?? - digitalia_bc : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie AGCM

...streaming si è aggiudicata per il triennio 2021 - 24 i diritti di trasmissione dellaA di ... L'accordo tra Tim e Dazn che, scrive l'in una nota, potrebbe configurarsi come 'restrittiva della ...' 'La vendita delle offerte dei contenuti del Campionato di calcio diA è appena iniziata - ha notificato l'- l'Autorità ha anche avviato un procedimento per l'eventuale adozione di misure ...In considerazione del fatto che la vendita delle offerte dei contenuti del Campionato di calcio di Serie A è appena iniziata, l’Autorità ha anche avviato un procedimento per l’eventuale adozione di ...AGCM valuterà l'eventuale adozione di misure cautelari. TIM ha pubblicato un comunicato stampa che smentisce quanto ipotizzato dall'autorità antitrust. Diritti TV serie A: accordo DAZN-TIM non valido?