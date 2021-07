“Rischio focolai con assembramenti per la finale”. Sileri vuole già rovinare la festa (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – “Attenzione ad assembramenti in piazza per la finale degli Europei, rischiamo maxi focolai come a Maiorca“: così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri vuole rovinare la festa in anticipo. “Bisogna usare la mascherina anche all’aperto in caso di assembramento. Rispetto al Regno Unito abbiamo meno vaccinati anche tra gli anziani e rischiamo un aumento delle ospedalizzazioni”, avverte Sileri ai microfoni di Radio Cusano Campus. Sileri: “Attenzione a assembramenti per la finale, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug – “Attenzione adin piazza per ladegli Europei, rischiamo maxicome a Maiorca“: così il sottosegretario alla Salute Pierpaololain anticipo. “Bisogna usare la mascherina anche all’aperto in caso di assembramento. Rispetto al Regno Unito abbiamo meno vaccinati anche tra gli anziani e rischiamo un aumento delle ospedalizzazioni”, avverteai microfoni di Radio Cusano Campus.: “Attenzione aper la, ...

