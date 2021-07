Raffaella Carrà: le sigle televisive della sua carriera – Video (Di giovedì 8 luglio 2021) Raffaella Carrà - Tuca Tuca Nel corso della sua lunga attività artistica a 360°, Raffaella Carrà, venuta a mancare lo scorso 5 luglio, ha lanciato all’interno dei suoi show tante sigle che, ancora oggi, sono iconiche e conosciute in mezzo mondo. Ricordiamo quindi alcune tra le più significative della sua carriera. Ma che musica maestro Era il 1970 quando la Carrà, per la sigla di Canzonissima presentata insieme a Corrado, lanciava la celebre Ma che musica Maestro, scritta insieme a Sergio Paolini, Franco Pisano e Stelio Silvestri. Un ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 luglio 2021)- Tuca Tuca Nel corsosua lunga attività artistica a 360°,, venuta a mancare lo scorso 5 luglio, ha lanciato all’interno dei suoi show tanteche, ancora oggi, sono iconiche e conosciute in mezzo mondo. Ricordiamo quindi alcune tra le più significativesua. Ma che musica maestro Era il 1970 quando la, per la sigla di Canzonissima presentata insieme a Corrado, lanciava la celebre Ma che musica Maestro, scritta insieme a Sergio Paolini, Franco Pisano e Stelio Silvestri. Un ...

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - MasMadrid__ : ¡Queremos un Plaza para Raffaella Carrà!?? - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - Sereciv : RT @MediasetTgcom24: Raffaella Carrà, folla e commozione per i funerali della regina della tv #ciaoRaffaella - atznnav : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -