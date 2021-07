Nel cuore dell’Inghilterra (Di giovedì 8 luglio 2021) Non voglio esagerare quando dico che conosco il calcio inglese, ma voglio dire che ho visto Harry Kane nudo, a parte per le mutande (poi vi dirò meglio); che Raheem Sterling mi ha offerto una visita guidata dei suoi molti tatuaggi (poi vi dirò meglio); e che Gareth Southgate ha tollerato a lungo i miei messaggi in cui gli dicevo perché dovesse scegliere più giocatori del Burnley. Non male per un tifoso scozzese. Nonostante io sia nato e cresciuto nello Yorkshire, mi scorre nelle vene il sangue scozzese dei miei genitori. A volte, questo ha significato “ABE”, “Anyone But England’, tutto tranne l’Inghilterra, anche nel 1996, a quella partita in cui Southgate sbagliò quel rigore. Seduto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Non voglio esagerare quando dico che conosco il calcio inglese, ma voglio dire che ho visto Harry Kane nudo, a parte per le mutande (poi vi dirò meglio); che Raheem Sterling mi ha offerto una visita guidata dei suoi molti tatuaggi (poi vi dirò meglio); e che Gareth Southgate ha tollerato a lungo i miei messaggi in cui gli dicevo perché dovesse scegliere più giocatori del Burnley. Non male per un tifoso scozzese. Nonostante io sia nato e cresciuto nello Yorkshire, mi scorre nelle vene il sangue scozzese dei miei genitori. A volte, questo ha significato “ABE”, “Anyone But England’, tutto tranne l’Inghilterra, anche nel 1996, a quella partita in cui Southgate sbagliò quel rigore. Seduto ...

