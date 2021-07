LA SQUADRA DI DAZN: GIORGIA ROSSI, MASSIMO AMBROSINI, PIERLUIGI PARDO E TANTE CONFERME (Di giovedì 8 luglio 2021) DAZN ha presentato la SQUADRA di telecronisti, opinionisti e inviati tra volti confermati e nuovi arrivi. Una stagione imporTANTE perché segnerà il debutto della Serie A nella sua interezza in streaming. Nel dettaglio, 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva con Sky. Una prova imporTANTE e tanti occhi puntati addosso per il colosso dello streaming. Non solo Serie A perché DAZN avrà tutta la Serie B e l’Europa League, la Champions League femminile, il meglio della Conference League, Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 8 luglio 2021)ha presentato ladi telecronisti, opinionisti e inviati tra volti confermati e nuovi arrivi. Una stagione imporperché segnerà il debutto della Serie A nella sua interezza in streaming. Nel dettaglio, 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva con Sky. Una prova impore tanti occhi puntati addosso per il colosso dello streaming. Non solo Serie A perchéavrà tutta la Serie B e l’Europa League, la Champions League femminile, il meglio della Conference League, Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC ...

