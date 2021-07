La partita si giocherà in serata, in un orario in cui di solito è già a letto, ma i tifosi inglesi sperano che George di Cambridge ci sarà (Di giovedì 8 luglio 2021) X Per i tifosi d’oltre Manica, ieri sera, nella storica partita contro la Danimarca che ha qualificato la squadra di Gareth Southgate per la finale contro l’Italia, la sola, e piuttosto seria, presenza del principe William, presidente della Federazione calcio inglese, sugli spalti di Wembley non è bastata. Gli interventi sui social del dopo-partita parlano chiaro: domenica prossima, tutti vogliono George allo stadio. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 luglio 2021) X Per id’oltre Manica, ieri sera, nella storicacontro la Danimarca che ha qualificato la squadra di Gareth Southgate per la finale contro l’Italia, la sola, e piuttosto seria, presenza del principe William, presidente della Federazione calcio inglese, sugli spalti di Wembley non è bastata. Gli interventi sui social del dopo-parlano chiaro: domenica prossima, tutti voglionoallo stadio. Leggi anche ...

