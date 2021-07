Giustizia, senza riforma addio Recovery. La sveglia di Mirabelli (Di giovedì 8 luglio 2021) Ben venga la riforma della Giustizia di Marta Cartabia, ben venga la riforma del processo penale e civile italiano. Bisogna andare avanti, dice Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, anche a costo di superare gli ostracisimi del Movimento Cinque Stelle sulla prescrizione. Che sia un’emergenza è certificato dall’Ue: l’ultimo rapporto della Commissione sulla Giustizia degli Stati membri boccia senza appello l’Italia finita in fondo alla classifica, dai processi interminabili all’indipendenza dei tribunali. Ma in ballo c’è molto di più delle pagelle di ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 luglio 2021) Ben venga ladelladi Marta Cartabia, ben venga ladel processo penale e civile italiano. Bisogna andare avanti, dice Cesare, presidente emerito della Corte Costituzionale, anche a costo di superare gli ostracisimi del Movimento Cinque Stelle sulla prescrizione. Che sia un’emergenza è certificato dall’Ue: l’ultimo rapporto della Commissione sulladegli Stati membri bocciaappello l’Italia finita in fondo alla classifica, dai processi interminabili all’indipendenza dei tribunali. Ma in ballo c’è molto di più delle pagelle di ...

