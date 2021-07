Gigafactory, Stellantis sceglie Termoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Niente Gigafactory di batterie per auto elettriche in Piemonte. L’hub di Stellantis sarà infatti a Termoli. Lo ha detto l’ad del gruppo aprendo l’EV Day dedicato alla strategia per l’elettrificazione. Cadono così le speranze del Piemonte di vedersi l’assegnazione del polo di innovazione e sviluppo per il quale avevano avanzato la candidatura attraverso la proposta e impegno del governatore Alberto Cirio e per la quale sia la sindaca Chiara Appendino che le sigle del mondo produttivo avevano inviato una lettera al premier Draghi sollecitando la scelta piemontese. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) Nientedi batterie per auto elettriche in Piemonte. L’hub disarà infatti a. Lo ha detto l’ad del gruppo aprendo l’EV Day dedicato alla strategia per l’elettrificazione. Cadono così le speranze del Piemonte di vedersi l’assegnazione del polo di innovazione e sviluppo per il quale avevano avanzato la candidatura attraverso la proposta e impegno del governatore Alberto Cirio e per la quale sia la sindaca Chiara Appendino che le sigle del mondo produttivo avevano inviato una lettera al premier Draghi sollecitando la scelta piemontese. L'articolo proviene da Nuova Società.

