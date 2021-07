Gazzetta: Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, nessuna sorpresa per il rigore-aiutino (Di giovedì 8 luglio 2021) Gazzetta: Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, non c’è da sorprendersi per l’aiutino su rigore “In un Europeo organizzato a uso e consumo dell’Inghilterra, non c’è da sorprendersi se sia un rigore molto generoso a lanciare la banda di Gareth Southgate verso la prima finale dopo 55 anni”. Lo scrive Stefano Boldrini sulla Gazzetta dello Sport parlando del rigore molto generoso concesso ieri all’Inghilterra nella semifinale di Euro 2020 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021)a uso e, non c’è da sorprendersi per l’su“In una uso e, non c’è da sorprendersi se sia unmolto generoso a lanciare la banda di Gareth Southgate verso la prima finale dopo 55 anni”. Lo scrive Stefano Boldrini sulladello Sport parlando delmolto generoso concesso ieri all’Inghilterra nella semifinale di Euro 2020 ...

Advertising

napolista : L’aria che tira è chiara. La Uefa ha voluto fare un omaggio all’Inghilterra perché Johnson ha bloccato la Superlega - Claudia24322964 : @Gazzetta_it Come l'Inghilterra non ha vinto questo Europeo, non vincerà mai, Ceferin non avrebbe potuto prepararlo… - romanoziroldo : RT @theMilanZone_: ??Agente #Kjaer: “Dopo l’Europeo parleremo di rinnovo con il #Milan' via @Gazzetta_it - Boncoalby33 : RT @MenegazziMarina: Oggi in gazzetta ufficiale hanno corretto il regolamento europeo sul Greenpass.... Si erano dimenticati di tradurre un… - Abella32405841 : @Pappss3 @Gazzetta_it Ci sono italiani a Londra eh. Ma questo europeo era scritto per loro. Hanno tutto a favore -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Europeo Europei, Southgate: 'Contro l'Italia sarà una partita epica' Una redenzione personale per Gareth Southgate, colpevole del rigore decisivo che aveva decretato l'eliminazione dei Tre Leoni, nel campionato europeo nel 1996. "Sono molto orgoglioso dei miei ...

Europei, Kane: 'Con l'Italia ci attende una partita difficile' Contro l'Italia sarà difficile, ma adesso vogliamo vincere quest'Europeo in casa". Così Harry Kane, al termine della semifinale vinta dall'Inghilterra contro il Danimarca. .

La Serie A disegna gli Europei: un gol su quattro è "nostro" La Gazzetta dello Sport Scontro Pd-amministrazione sugli aiuti ai commercianti In questo caso Savigni ha interrogato sindaco e giunta su quei 120mila euro destinati alle imprese sassolesi maggiormente colpite dallo stato di emergenza, per i quali l’amministrazione ha ...

Ag. Kjaer: "Adesso è in un grande club come il Milan e si trova benissimo" Adesso è carico e concentrato per una delle partite più grandi e più belle della sua carriera. Sono certo che Simon gli ha promesso di fare di tutto per centrare la finale e fare la storia Giocano dav ...

Una redenzione personale per Gareth Southgate, colpevole del rigore decisivo che aveva decretato l'eliminazione dei Tre Leoni, nel campionatonel 1996. "Sono molto orgoglioso dei miei ...Contro l'Italia sarà difficile, ma adesso vogliamo vincere quest'in casa". Così Harry Kane, al termine della semifinale vinta dall'Inghilterra contro il Danimarca. .In questo caso Savigni ha interrogato sindaco e giunta su quei 120mila euro destinati alle imprese sassolesi maggiormente colpite dallo stato di emergenza, per i quali l’amministrazione ha ...Adesso è carico e concentrato per una delle partite più grandi e più belle della sua carriera. Sono certo che Simon gli ha promesso di fare di tutto per centrare la finale e fare la storia Giocano dav ...