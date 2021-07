Figliuolo in pressing sulle Regioni: corsia preferenziale per vaccinare i professori (Di giovedì 8 luglio 2021) "Sul portale https://prenotavaccino - covid.regione.lazio.it/welcome sono aperte le prenotazioni per la fascia d'età 12 - 16 anni con vaccino Pfizer - scrive l'Unità di crisi della Regione Lazio in ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) "Sul portale https://prenotavaccino - covid.regione.lazio.it/welcome sono aperte le prenotazioni per la fascia d'età 12 - 16 anni con vaccino Pfizer - scrive l'Unità di crisi della Regione Lazio in ...

Advertising

globalistIT : - caccia74 : Vaccini, pressing di Figliuolo sugli insegnanti: oltre 200 mila ancora non vaccinati @corriere - tinas48 : RT @francofontana43: Si avvicina l’apertura delle scuole. Pressing di Figliuolo sugli insegnanti: Oltre 200 mila non ancora vaccinati @Corr… - qnazionale : 'Vaccinate quei 215mila professori'. Figliuolo in pressing per la scuola - marcocarestia : RT @francofontana43: Si avvicina l’apertura delle scuole. Pressing di Figliuolo sugli insegnanti: Oltre 200 mila non ancora vaccinati @Corr… -