Esclusiva | Crotone | via libera del Bologna per l’attaccante Juwara

(Di giovedì 8 luglio 2021) Bel colpo delche pochi minuti fa ha avuto il viadalpergambiano Musa, classe 2001. Spesso considerato da Mihajlovic, le sue qualità sono fuori discussione e in Calabria avrà la possibilità di giocare con una certa continuità per mettersi sempre più in evidenza. Illo aspetta. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone

alfredopedulla.com

Una strada anche non facile, a tratti terribile, e che ora - dopo i meravigliosi anni a- ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Ai microfoni di Inter TV l'ex portiere delha inparlato delle sue prime emozioni nel ritornare a Milano: 'Grandissima soddisfazione, è stato un tuffo nel passato, è stato tutto ...*Messias, Petriccione, Simy e Vulic, in permesso accordato dala società ognuno per motivi differenti, si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Nella giornata di venerdì invece i rossoblù si trasferi ...La donna, imprenditrice di Verzino, era deceduta all'ospedale Crotone dopo 21 giorni. Aveva ricevuto AstraZeneca ...