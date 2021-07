“E vissero feriti e contenti tour 2021” | date concerti Ghemon

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA – Appuntamento domenica 11 luglio alle ore 22.30 in Piazza Duomo a Pistoia per “E” di, che vedrà l’artista portare sul palco la magia del suo ultimo disco “E” (Carosello Records/Artist First)! L’album contiene l’apprezzato singolo che l’artista ha presentato a Sanremo, “Momento Perfetto”! Una vocalità intensa e un sound potente e trascinante rendono i live diun unicum, esattamente come la sua produzione discografica. Con ...

Questa sera, giovedì 8 luglio , Ghemon inaugurerà, direttamente dal palco romano della Cavea Auditorium Parco della Musica il suo tour dal titolo " E vissero feriti e Contenti ". Una serata in cui l'...Ghemon torna live a Roma con 'E vissero feriti e contenti tour 2021': 'Sarà un arcobaleno di emozioni'. Domani giovedì 8 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma il rapper e cantautore italiano porterà sul palco la ...