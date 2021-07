Casa Bianca, evacueremo interpreti afghani (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli Usa evacueranno con una serie di voli gli interpreti afghani che hanno aiutato le forze Usa negli ultimi anni. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Si prevede che agli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli Usa evacueranno con una serie di voli gliche hanno aiutato le forze Usa negli ultimi anni. Lo ha annunciato la portavoce dellaJen Psaki. Si prevede che agli ...

Kabul, Casa Bianca: evacueremo interpreti afghani per timore rappresaglie Gli Usa evacueranno con una serie di voli speciali gli interpreti afghani che hanno aiutato le forze americane negli ultimi anni. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Si prevede che agli interpreti saranno concessi visti speciali, per il timore di rappresaglie da parte dei talebani.

