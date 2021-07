Cambia la condivisione di link in WhatsApp con anteprima estesa (Di giovedì 8 luglio 2021) Prepariamoci ad un visibile Cambiamento per la condivisione di link in WhatsApp. Non che la funzione in se subirà delle modifiche nella sua operatività, ma in chat la comparsa dei collegamenti ipertestuali avverrà in una nuova veste grafica, a dire la verità anche abbastanza utile soprattutto per i destinatari del contenuto. Nella foto di apertura articolo ecco che viene mostrato il nuovo look di un link in WhatsApp. Siamo abituati alla semplice riproposizione dell’URL che identifica una particolare pagina web senza ulteriori dettagli: ora, invece, gli sviluppatori hanno pensato bene ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Prepariamoci ad un visibilemento per ladiin. Non che la funzione in se subirà delle modifiche nella sua operatività, ma in chat la comparsa dei collegamenti ipertestuali avverrà in una nuova veste grafica, a dire la verità anche abbastanza utile soprattutto per i destinatari del contenuto. Nella foto di apertura articolo ecco che viene mostrato il nuovo look di unin. Siamo abituati alla semplice riproposizione dell’URL che identifica una particolare pagina web senza ulteriori dettagli: ora, invece, gli sviluppatori hanno pensato bene ...

