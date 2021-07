Borse asiatiche negative. Limita le perdite Tokyo (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Il listino di Tokyo archivia la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,66%; sulla stessa linea, in lieve calo Shenzhen, che archivia la giornata sotto la parità. A pesare sul sentiment delle Borse asiatiche è il sell-off delle azioni tecnologiche a Hong Kong, su cui pesa il giro di vite delle autorità cinesi sulle società tech quotate. Altri fattori tenuti in considerazione dagli investitori sono il timore che il rimbalzo economico della Cina possa aver raggiunto il picco e le discussioni sul tapering negli Stati Uniti. Pesante Hong Kong (-2,58%); sulla stessa tendenza, in discesa Seul (-0,78%). In ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,66%; sulla stessa linea, in lieve calo Shenzhen, che archivia la giornata sotto la parità. A pesare sul sentiment delleè il sell-off delle azioni tecnologiche a Hong Kong, su cui pesa il giro di vite delle autorità cinesi sulle società tech quotate. Altri fattori tenuti in considerazione dagli investitori sono il timore che il rimbalzo economico della Cina possa aver raggiunto il picco e le discussioni sul tapering negli Stati Uniti. Pesante Hong Kong (-2,58%); sulla stessa tendenza, in discesa Seul (-0,78%). In ...

Borse asiatiche negative. Limita le perdite Tokyo
A pesare sul sentiment delle Borse asiatiche è il sell - off delle azioni tecnologiche a Hong Kong , su cui pesa il giro di vite delle autorità cinesi sulle società tech quotate. Altri fattori tenuti

Borse asiatiche negative. Limita le perdite Tokyo
A pesare sul sentiment delle Borse asiatiche è il sell-off delle azioni tecnologiche a Hong Kong, su cui pesa il giro di vite delle autorità cinesi sulle società tech quotate. Altri fattori tenuti in

