Berrettini-Hurkacz | semifinale Wimbledon 2021 | data | orario d’inizio | programma | tv e streaming

(Di giovedì 8 luglio 2021) Matteoaffronterà Hubertnelladi. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio alle ore 14.30 sul Campo Centrale. Il tennista italiano avrà il compito di aprire la giornata sull’erba londinese, dove va in scena il prestigioso Slam. Il romano, reduce dalla sofferta affermazione sul canadese Felix Auger-Aliassime, incrocerà la racchetta col temibile polacco, capace di eliminare Roger Federer ai quarti di finale. Il numero 9 del ranking ATP (ma è certo che da lunedì sarà almeno numero 8) se la dovrà vedere con un arcigno rivale, vincitore pochi mesi fa del Masters 1000 ...

Advertising

sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - fattoquotidiano : L’azzurro ha sconfitto l’amico: ora sfiderà Hurkacz [di Leonardo Coen] - GiusvaPulejo : ?? Domani la prima semifinale sul Centrale di #Wimbledon sarà tra #Berrettini e #Hurkacz alle ore 14:30 - giorgiamecca : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON MASCHILE: SEMIFINALE BERRETTINI-HURKACZ Sarà la prima partita sul Centrale alle 14.30 #SkyTennis #… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Hurkacz

, i precedenti Uno pari il bilancio dei precedenti con Matteo a segno al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open del 2018 ed il 24enne di Wroclaw vincitore al ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Diretta Wimbledon 2021/, storica semifinale: ora c'èDIRETTA WIMBLEDON 2021: ASHLEIGH BARTY IN FINALE Ashleigh Barty , come da pronostico, è la ...Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nella semifinale di Wimbledon 2021. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio alle ore 14.30 sul Campo Centrale. Il tennista italiano avrà il compito di aprire ...Entrambi hanno lasciato per strada due set: Berrettini con Pela all’esordio e con l’amico Auger Aliassime nei quarti: Hurkacz con Medvedev negli ottavi. Quella di Wimbledon è la seconda ...