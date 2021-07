Benevento5 | ufficiale il terzo rinforzo | arriva Guillherme Favero

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Guilherme. Il brasiliano è ilper mister Fabio Oliva in vista del prossimo campionato di Serie A2. LA SCHEDA – Nato a Passo Fundo il 23 maggio 1989,ha giocato in Italia con il Bisceglie dal 2008 al 2010, prima della parentesi con il Pescara per poi tornare al Bisceglie. Nel 2012 il trasferimento al Prato Rinaldo. Nel 2014 firma per il Passo Fundo, dove rimane per un quinquennio. Nell’estate del 2019 torna nel Belpaese con la maglia del Real San Giuseppe: sette reti per lui nella storica ...