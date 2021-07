Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. Azzurri: primo ostacolo superato! Una sola sconfitta e seconda fase a un passo (Di giovedì 8 luglio 2021) Coppie azzurre vicinissime alla seconda fase ad eliminazione diretta e non era affatto scontato dopo il brutto sorteggio di mercoledì sera all’Europeo Under 20 in programma ad Izmir in Turchia. La giornata dell’ItalBeach si chiude con due successi e una sconfitta e con un bel sospiro di sollievo visto che i due successi dovrebbero garantire alle coppie azzurre il superamento del turno. Particolarmente complicata era la situazione del binomio femminile Mattavelli/Gottardi che si sono subito tolte il dente del successo fondamentale per il passaggio del turno battendo in tre ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Coppie azzurre vicinissime allaad eliminazione diretta e non era affatto scontato dopo il brutto sorteggio di mercoledì sera all’20 in programma adin Turchia. La giornata dell’Italsi chiude con due successi e unae con un bel sospiro di sollievo visto che i due successi dovrebbero garantire alle coppie azzurre il superamento del turno. Particolarmente complicata era la situazione del binomio femminile Mattavelli/Gottardi che si sono subito tolte il dente del successo fondamentale per il passaggio del turno battendo in tre ...

