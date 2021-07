Andrea Zenga non ci sta: “Una cosa davvero vergognosa” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle scorse ore Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha risposto a delle domande su Instagram lasciando a bocca aperta i fan per le sue dichiarazioni. È iniziato tutto per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 luglio 2021) Nelle scorse ore, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha risposto a delle domande su Instagram lasciando a bocca aperta i fan per le sue dichiarazioni. È iniziato tutto per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

with_tania : Andrea Zenga se è quello che penso sto per piangere io per te #zengavo - lillicastre63 : @annafiorello85 @14Cannavo @andrea_zenga Rosy non ha più bisogno neanche di parlare x zittire tutte , basta che fotografi ?????? - annafiorello85 : ..buongiorno anche a te Rosina?? bellissimo panorama.. (Zenghino?? ??????) ..vedo che la gara a chi è più sottone è anc… - Irene00281164 : RT @ANGELA96156242: La mia pelle senza la tua non sa più respirare...???????? @14Cannavo @andrea_zenga #zengavó - Irene00281164 : RT @SonySon96916254: Buongiorno ? Rosy e Andrea ben tornati a casa ? Felice giornata #zengavo @14Cannavo @andrea_zenga -