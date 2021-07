Wimbledon 2021 oggi: orari 7 luglio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di mercoledì 7 luglio 2021) oggi, mercoledì 7 luglio, sarà una giornata importante. Matteo Berrettini sarà in campo per andare a caccia di qualcosa di storico, ovvero della qualificazione alle semifinali di Wimbledon 2021. Nel Tempio del tennis il romano affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per centrare questo target e spingersi a un traguardo così prestigioso. Ne ha facoltà l’azzurro che, finora, ha dimostrato di averne le qualità. Vedremo poi all’opera negli altri quarti di finale del tabellone maschile il n.1 del mondo Novak Djokovic opposto alla sorpresa Marton Fucsovics e poi il “Maestro” Roger Federer che affronterà il polacco Hubert ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021), mercoledì 7, sarà una giornata importante. Matteo Berrettini sarà in campo per andare a caccia di qualcosa di storico, ovvero della qualificazione alle semifinali di. Nel Tempio del tennis il romano affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per centrare questo target e spingersi a un traguardo così prestigioso. Ne ha facoltà l’azzurro che, finora, ha dimostrato di averne le qualità. Vedremo poi all’opera negli altri quarti di finale del tabellone maschile il n.1 del mondo Novak Djokovic opposto alla sorpresa Marton Fucsovics e poi il “Maestro” Roger Federer che affronterà il polacco Hubert ...

