Virus in Campania, positivi e ricoveri in aumento: il bollettino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da CoronaVirus in Campania. Oggi il Virus fa registrare 208 positivi su 8.399 tamponi molecolari esaminati, 100 in più di ieri con 2.527 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,48% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era all’1,84%. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aumentano i nuovie aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronain. Oggi ilfa registrare 208su 8.399 tamponi molecolari esaminati, 100 in più di ieri con 2.527 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,48% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era all’1,84%. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

