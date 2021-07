VIDEO Berrettini-Auger-Aliassime 3-1, Wimbledon 2021: highlights e sintesi. L’azzurro vola in semifinale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto disputarsi i quarti di finale del tabellone principale del singolare maschile. La nona giornata di Wimbledon 2021 ha visto sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, ed il numero 16 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime. Ha vinto L’azzurro per 6-3 5-7 7-5 6-3. highlights Berrettini-Auger-Aliassime Wimbledon 2021 Foto: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto disputarsi i quarti di finale del tabellone principale del singolare maschile. La nona giornata diha visto sfidarsi la testa di serie numero 7, Matteo, ed il numero 16 del seeding, il canadese Felix. Ha vintoper 6-3 5-7 7-5 6-3.Foto: ...

