Vendevano online prodotti che non esistevano | maxi-sequestro per oltre 72 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 luglio 2021)vendutiche però non venivano consegnati. È la mega frode scoperta dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Cremona che su ordine della Procura stanno sequestrando beni per72di. Nel mirino la banda capeggiata da un imprenditore cremonese indagato per frode ed evasione fiscale. Le indagini sono scattate dopo decine di segnalazioni per operazioni sospette riferite a società dell’e-commerce provenienti da varie parti d’Italia. Le società, riconducibili direttamente ed indirettamente all’imprenditore Marco Melega, non consegnavano i ...