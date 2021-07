Variante Delta, gli ultimi dati sull'efficacia dei vaccini (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' sempre la Variante Delta a tenere banco nel dibattito sullo stato dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Il Paese che finora ha dovuto fronteggiarne l'impatto maggiore è la Gran Bretagna che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' sempre laa tenere banco nel dibattitoo stato dell'epidemia di Covid in Italia e nel mondo. Il Paese che finora ha dovuto fronteggiarne l'impatto maggiore è la Gran Bretagna che ...

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - grancetto : RT @grancetto: La variante Delta/Indiana della SARS CoV- 2 Un raffreddore,mal di gola è infiammazione delle vie respiratorie. Colpisce tutt… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La pandemia. Dati contrastanti con i timori e le raccomandazioni che aumentano per la diffusione della variante Delta e le inco… -