Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 15 | 10

(Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 7 luglio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura andiamo immediatamente ad Haiti perché il presidente giovane è il mojito è stato assassinato ritornato il primo ministro ha l’Inter in poi si è stato ucciso questa mattina nella sua abitazione da un commando formato da elementi stranieri ha detto il primo ministro uscente Aggiungendo che da questo momento va assunto egli stesso le redini del paese il premier ha invitato alla calma la popolazione è assicurato che la polizia e l’esercito manterranno l’ordine del presidente rimasta ferita è l’attacco ed è ricoverata in ospedale che mi organizzo ...