Uccide la moglie e finge incidente domestico, Silvia uccisa a bastonate dal marito in casa (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Nonostante le dichiarazioni del marito che aveva dato l’allarme, sostenendo che la moglie era morta per una tragica fatalità mentre era da sola in bagno, i carabinieri hanno proseguito le indagini e nelle scorse ore hanno arrestato Mohamed Saif con la pesante accusa di omicidio della moglie la 59enne Silvia Del Signore. Dietro quello che all’apparenza sembrava un tragico incidente domestico si nascondeva in realtà un efferato omicidio di un marito ai danni della moglie che solo una accanita indagine durata oltre due mesi è riuscita a portare alla luce. ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) . Nonostante le dichiarazioni delche aveva dato l’allarme, sostenendo che laera morta per una tragica fatalità mentre era da sola in bagno, i carabinieri hanno proseguito le indagini e nelle scorse ore hanno arrestato Mohamed Saif con la pesante accusa di omicidio dellala 59enneDel Signore. Dietro quello che all’apparenza sembrava un tragicosi nascondeva in realtà un efferato omicidio di unai danni dellache solo una accanita indagine durata oltre due mesi è riuscita a portare alla luce. ...

