"Sulla variante Delta ci vuole prudenza, ma non paura", dice Costa

AGI - Sulla diffusione della variante Delta "bisogna essere prudenti, ma non dobbiamo trasformare la prudenza in paura. Guardando i dati degli altri Paesi, osserviamo che la variante Delta è molto meno aggressiva e raramente provoca delle ospedalizzazioni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto ai microfoni della trasmissione Restart 264 su Cusano Italia TV. "Dobbiamo proseguire la campagna vaccinale nella consapevolezza che il vaccino è la via d'uscita da questa pandemia - ha sottolineato Costa - e i dati ...

