Sport in tv oggi (mercoledì 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 7 luglio 2021) oggi, mercoledì 7 luglio, un’altra giornata Sportiva tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Si parte dalle prime ore del mattino con la seconda semifinale della Coppa America di calcio, per passare alle Final NBA tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. L’attenzione poi si sposterà al nuoto con la seconda giornata degli Europei giovanili di nuoto e al tennis che culminerà con il torneo di Wimbledon. Nel Tempio dello Sport con racchetta e pallina vedremo all’opera Matteo Berrettini che cercherà l’accesso alle semifinali. Attenzione poi all’undicesima tappa del Tour de France e in serata sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021), un’altra giornataiva tutta da vivere in compagnia di OA. Si parte dalle prime ore del mattino con la seconda semifinale della Coppa America di calcio, per passare alle Final NBA tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. L’attenzione poi si sposterà al nuoto con la seconda giornata degli Europei giovanili di nuoto e al tennis che culminerà con il torneo di Wimbledon. Nel Tempio dellocon racchetta e pallina vedremo all’opera Matteo Berrettini che cercherà l’accesso alle semifinali. Attenzione poi all’undicesima tappa del Tour de France e in serata sarà ...

Advertising

SkySport : Cristiano Ronaldo al Real 12 anni fa, cosa fanno oggi i suoi ex compagni di squadra? #SkySport #Calciomercato… - SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi Tuttosport Corriere dello Sport Gazzetta dello Sport - sighmarty00 : RT @Francesclol: Luis Enrique lo ammiro molto. E come persona e come allenatore. Affronta lo sport con la genuinità e una sportività che,… - nexusSEI_6 : RT @Francesclol: Luis Enrique lo ammiro molto. E come persona e come allenatore. Affronta lo sport con la genuinità e una sportività che,… -